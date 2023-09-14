Полынцева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно