Полынцева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынцева Татьяна Васильевна

Полынцева Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынцев Александр Михайлович

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