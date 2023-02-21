Сметанин Андрей Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанин Феодосий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Сметанин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: Сметанина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сметанина Параскева Васильевна
Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно