Сметанин Андрей Феодосиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Андрей Феодосиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Феодосий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сметанин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Сметанина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сметанина Параскева Васильевна

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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