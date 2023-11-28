Варлакова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарлакова Александра Яковлевна

Варлакова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Варлаков Петр Борисович

Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.

Сын: Варлаков Дионисий Борисович

Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.05.1835 ст.

Дочь: Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close