Варлакова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.
Сын: Варлаков Дионисий Борисович
Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1835 ст.
Дочь: Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Варлаков Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно