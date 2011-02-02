Балакирева (Григорьева) Валентина
Место рожденияКиргизия, Военно Антоновка
Дата рождения21.01.1931
Дата смерти02.02.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931
Отец: Григорьев Василий
Мать: Григорьева Ольга
Киргизия, Военно Антоновка
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Балакирев Александр
Отец ребёнка: Балакирев Анатолий
Киргизия, г Пржевальск
Рождение ребёнка
31.01.1958
Сын: Балакирев Игорь
Отец ребёнка: Балакирев Анатолий
Киргизия,
Смерть
02.02.2011
Волгоград