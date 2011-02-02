Балакирева (Григорьева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирева (Григорьева) Валентина

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Место рождения

Киргизия, Военно Антоновка

Дата рождения

21.01.1931

Дата смерти

02.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931

Отец: Григорьев Василий

Мать: Григорьева Ольга

Киргизия, Военно Антоновка
Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Балакирев Александр

Отец ребёнка: Балакирев Анатолий

Киргизия, г Пржевальск
Рождение ребёнка
31.01.1958

Сын: Балакирев Игорь

Отец ребёнка: Балакирев Анатолий

Киргизия,
Смерть
02.02.2011
Волгоград
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