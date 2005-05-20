Савиных Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Анна Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1925

Дата смерти

20.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925

Отец: Савиных Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1951

Сын: Савеных Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
31.03.1955

Сын: Савиных Артем Емельянович

Отец ребёнка: Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
20.05.2005
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