Савиных Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1925
Дата смерти20.05.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925
Отец: Савиных Нестер
Рождение ребёнка
11.05.1951
Сын: Савеных Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
31.03.1955
Сын: Савиных Артем Емельянович
Отец ребёнка: Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
20.05.2005