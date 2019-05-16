Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна

Место рождения

г.Оренбург, РСФСР

Дата рождения

16.05.1924

Дата смерти

09.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Фарид Низаметдинович

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Фарид Низаметдинович

Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Фарид Низаметдинович

Смерть
09.01.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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