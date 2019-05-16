Абсалямова (Рахматуллина) Фагина Зиннуловна
Место рожденияг.Оренбург, РСФСР
Дата рождения16.05.1924
Дата смерти09.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Фарид Низаметдинович
Рождение ребёнка
05.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Фарид Низаметдинович
Смерть
09.01.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно