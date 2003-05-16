Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1931
Дата смерти16.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.10.1953
Дочь: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна
Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.09.1960
Дочь: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич
Смерть
16.05.2003