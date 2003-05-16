Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна 27.11.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Место рождения

Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.11.1931

Дата смерти

16.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931

Отец: Улазов Александр Иванович

Мать: Титова Татьяна Корнилаевна

Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1953

Дочь: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна

Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
22.09.1960

Дочь: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Артюхов Николай Лаврентьевич

Смерть
16.05.2003
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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