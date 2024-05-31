Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/
Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий
Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1793
Смерть
До 1807