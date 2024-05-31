Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1793

Муж: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Смерть
До 1807

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