Тамочкина людмила сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамочкина людмила сергеевна

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

кк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тамочкин сергей

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
С 15.01.1981

Дочь: Колина олеся борисовна

Отец ребёнка: Степанов борис семенович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.05.1983

Сын: Колин константин борисович

Отец ребёнка: Степанов борис семенович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
умерла от алкоголя

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