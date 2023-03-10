Тамочкина людмила сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тамочкин сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 15.01.1981
Дочь: Колина олеся борисовна
Отец ребёнка: Степанов борис семенович
Рождение ребёнка
02.05.1983
Сын: Колин константин борисович
Отец ребёнка: Степанов борис семенович
Смерть
Неизвестно
умерла от алкоголя