Дерюгин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.2014

Дочь: Дерюгина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2017

Дочь: Дерюгина Олеся Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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