Дерюгин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2014
Дочь: Дерюгина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.2017
Дочь: Дерюгина Олеся Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности