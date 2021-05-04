Ткачев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1902
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
25.05.1902
Отец: Ткачев (Ткаченко) Иван Иванович
Мать: не указана
Крещение
26.05.1902
Крещен в Христорождественской церкви. Восприемники: села Савинскаго крестьянин Власс Семенов Данильченков и крестьянская девица Параскева Герасимова Апрелова.
Смерть
?.01.1943
пропал без вести.