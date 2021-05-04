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Ткачев Иван Иванович

Место рождения

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.05.1902

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1902

Отец: Ткачев (Ткаченко) Иван Иванович

Мать: не указана

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
26.05.1902
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещен в Христорождественской церкви. Восприемники: села Савинскаго крестьянин Власс Семенов Данильченков и крестьянская девица Параскева Герасимова Апрелова.
Смерть
?.01.1943
пропал без вести.

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