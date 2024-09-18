Белоусова Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоусова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Белоусов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белоусова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
Неизвестно