Белоусова Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова Марфа Семеновна

Белоусова Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоусова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоусов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белоусов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белоусова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Белоусов Николай Павлович

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.