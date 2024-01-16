Сорокина Акилина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сорокин Прокопий Егорович
Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич
д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно