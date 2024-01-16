Сорокина Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Акилина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сорокин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сорокин Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Алексеевич

д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Егор Алексеевич

д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно
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