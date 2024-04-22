Ланцов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
20.02.1930
Жена: Ланцова Мария Андреевна
п. Дедовичи Псковской области
Рождение ребёнка
Около ?.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланцова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
25.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланцова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно