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Ланцов Василий Иванович

Место рождения

Горы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Горы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.02.1930

Жена: Ланцова Мария Андреевна

п. Дедовичи Псковской области
Рождение ребёнка
Около ?.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланцова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланцова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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