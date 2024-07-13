Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колядина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колядина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1996

Дочь: Диана Игоревна

Мать ребёнка: Колядина Наталья Николаевна

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