Челпанов Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Челпанова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1927
Дочь: Маслова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Челпанова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно