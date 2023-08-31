Челпанов Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанов Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Челпанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1927

Дочь: Маслова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Челпанова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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