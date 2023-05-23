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Глушков Моисей Наумович

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Глушков Наум Андреевич

Мать: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Глушков Порфирий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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