Глушков Моисей Наумович
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Глушков Наум Андреевич
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1861
Сын: Глушков Порфирий Моисеевич
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно