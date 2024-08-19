Delle (Barszczewski) Katarzhina Babuņa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Delle (Barszczewski) Katarzhina Babuņa

Место рождения

Daugavpils apr., Vitebskas gub., Krievija

Дата рождения

20.10.1893

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1918 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Juzefovas (vēlāk Jezupovas st., mūsdienās Naujienes st.)
Крещение
07.11.1893
Juzefovas R-K baznīca
Рождение ребёнка
24.05.1918

Сын: Delle Kārlis

Отец ребёнка: Delle Voldemārs

Бракосочетание
28.12.1920

Муж: Delle Voldemārs

Lutera Ev Lut. baznica
Смерть
1974
Похороны
1974

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