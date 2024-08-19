Delle (Barszczewski) Katarzhina Babuņa
Место рожденияDaugavpils apr., Vitebskas gub., Krievija
Дата рождения20.10.1893
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Juzefovas (vēlāk Jezupovas st., mūsdienās Naujienes st.)
Крещение
07.11.1893
Juzefovas R-K baznīca
Рождение ребёнка
24.05.1918
Сын: Delle Kārlis
Отец ребёнка: Delle Voldemārs
Бракосочетание
28.12.1920
Муж: Delle Voldemārs
Lutera Ev Lut. baznica
Смерть
1974
Похороны
1974