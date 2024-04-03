Осенний Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осенний Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осенний Виктор Георгиевич

Мать: Осенняя Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еще Дочь Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенний Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенняя Даша? Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенняя Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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