Осенний Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осенний Виктор Георгиевич
Мать: Осенняя Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еще Дочь Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осенний Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенняя Даша? Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенняя Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край