Канищева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канищева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дягтерева (Канищева) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Канищев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канищева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Канищев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канищева Полина Михайловна

Отец ребёнка: Канищев Михаил

Рождение ребёнка
10.02.1921

Сын: Канищев Павел Михаилович

Отец ребёнка: Канищев Михаил

Кулябовка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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