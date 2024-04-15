Никитченко (Стрельцова) Елена Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Бракосочетание
30.10.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92R-2?i=613&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.12.1895 ст.
Степан Дмитриевич Каминский
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно