Никитченко (Стрельцова) Елена Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитченко (Стрельцова) Елена Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1894 ст.

Муж: Никитченко Андрей Сергеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92R-2?i=613&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.12.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Дмитриевич Каминский
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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