Сабиров Усман
Место рождения.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Сабиров Усман красноармеец В архив Дата рождения __.__.1897 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Рыбушкино Место призыва Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно