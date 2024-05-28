Ладникова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладникова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ладник Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович

Приют, Дніпропетровська область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero120686494/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D75ade0dd446d4d9d79f55a2b8f0cbeddb3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v17%26last_name%3D%D0%BB%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1921

Дочь: (Ладникова) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ладник Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович

Смерть
Неизвестно

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