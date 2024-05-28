Ладникова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович
Приют, Дніпропетровська область
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Рождение ребёнка
17.03.1921
Дочь: (Ладникова) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ладник Семён Давидович
Смерть
Неизвестно