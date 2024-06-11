Герасимова (Штанова) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Штанова) Мария Григорьева

Место рождения

Бормусово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бормусово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Герасимов Иван Андреев

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Герасимов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Андреев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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