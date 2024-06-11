Герасимова (Штанова) Мария Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Герасимов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Андреев
Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно