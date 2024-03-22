Коровин Алексей Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Алексей Якимович

Коровин Алексей Якимович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1840

Дата смерти

02.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1840

Отец: Коровин Яким Федорович

Мать: Коровина Анна Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1863

Дочь: Федорова (коровина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Коровина Степанида Осиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1873

Сын: Сухарев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Коровина Степанида Осиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.06.1875

Жена: Сухарева Гликерия Романовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Агафия Алексеевна

Мать ребёнка: Сухарева Гликерия Романовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1888

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Сухарева Гликерия Романовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Степанида Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой солдат
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.05.1877
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close