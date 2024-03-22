Коровин Алексей Якимович
Место рождения
Дата рождения12.03.1840
Дата смерти02.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1840
Отец: Коровин Яким Федорович
Мать: Коровина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1863
Дочь: Федорова (коровина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Коровина Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
08.06.1873
Мать ребёнка: Коровина Степанида Осиповна
Бракосочетание
06.06.1875
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Агафия Алексеевна
Мать ребёнка: Сухарева Гликерия Романовна
Рождение ребёнка
25.02.1888
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Сухарева Гликерия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1877
Причина смерти: от чахотки