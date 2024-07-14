Стаценков Александр Александрович 08.08.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стаценков Александр Александрович

Место рождения

Аркадак, Саратовская область

Дата рождения

08.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркадак, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.2016

Сын: Стаценков Илья Александрович

Мать ребёнка: Щербакова Юлия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.12.2016

Дочь: Стаценкова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Юлия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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