Стаценков Александр Александрович
Место рожденияАркадак, Саратовская область
Дата рождения08.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Аркадак, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2016
Сын: Стаценков Илья Александрович
Мать ребёнка: Щербакова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.2016
Дочь: Стаценкова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Юлия Николаевна