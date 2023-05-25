Арасланова Гафифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланова Гафифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арасланова Назиба Гусаиновна

Отец ребёнка: Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Нурыслям Гуссаинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Арасланов Зинур Гуссаинович

Отец ребёнка: Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Смерть
Неизвестно

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