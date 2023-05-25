Арасланова Гафифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арасланова Назиба Гусаиновна
Отец ребёнка: Арасланов Хуссаин Ибрагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арасланов Нурыслям Гуссаинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1932
Сын: Арасланов Зинур Гуссаинович
Отец ребёнка: Арасланов Хуссаин Ибрагимович
Смерть
Неизвестно