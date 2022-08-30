Максимцов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимцов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1955

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимцова Валентина Павловна

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