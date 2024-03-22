Мордвинов Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения08.04.1919
Дата смерти11.01.1988
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1919
Рождение ребёнка
07.08.1941
Дочь: Назаренко Галина Владимировна
Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
24.07.1955
Дочь: Мордвинова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна
Смерть
11.01.1988
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край