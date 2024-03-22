Мордвинов Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордвинов Владимир Семенович

Мордвинов Владимир Семенович

Место рождения

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.04.1919

Дата смерти

11.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1919

Отец: Мордвинов Семен Яковлевич

Мать: Мордвинова Аксинья Яновна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1941

Дочь: Назаренко Галина Владимировна

Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.07.1955

Дочь: Мордвинова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна Владимировна

Смерть
11.01.1988
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close