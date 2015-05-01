Волженин Олег Леонидович
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения10.02.1964
Дата смерти01.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1964
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
02.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.2015
Нижний Тагил
Причина смерти: Болезнь