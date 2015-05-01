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Волженин Олег Леонидович

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

10.02.1964

Дата смерти

01.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1964

Отец: Волженин Леонид Николаевич

Мать: Волженина Маргарита Михайловна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
02.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.2015
Нижний Тагил
Причина смерти: Болезнь
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