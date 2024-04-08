Тимонин Филипп Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимонина (Паршина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1881
Сын: Тимонин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Тимонина (Паршина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно