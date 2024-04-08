Тимонин Филипп Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Филипп Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимонин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Тимонина (Паршина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1881

Сын: Тимонин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Тимонина (Паршина) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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