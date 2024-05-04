Выблова (Крапива) Мария (Марына) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Крапива Кирила Иванович
Мать: Макрына
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выблов) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выблов) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выблов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выблов Иван Иванович
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Зорова (Выблова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
Тополи, Грайворонский, Белгородская область