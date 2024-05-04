Выблова (Крапива) Мария (Марына) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выблова (Крапива) Мария (Марына) Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Крапива Кирила Иванович

Мать: Макрына

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выблов) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выблов) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выблов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выблов Иван Иванович

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выблов Семён Иванович

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Зорова (Выблова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Выблов Иоанн (Иван) Ефимович

Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
Тополи, Грайворонский, Белгородская область

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