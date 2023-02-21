Смирнова (Ананьева) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ананьева) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ананьев Василий

Мать: Ананьева Агафья Акимовна

Бракосочетание
1939

Муж: Смирнов Николай Андреевич

Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Борисова- Патяева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Андреевич

Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Качаловском кладбище в Москве.
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