Смирнова (Ананьева) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Ананьев Василий
Мать: Ананьева Агафья Акимовна
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Борисова- Патяева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Андреевич
Военная служба
Неизвестно
Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Качаловском кладбище в Москве.