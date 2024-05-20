Стригунова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стригунова Арина
Отец ребёнка: не указан
г.Бийск
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
21.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан