Стригунова Наталья 29.09.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стригунова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стригунова Арина

Отец ребёнка: не указан

г.Бийск
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
21.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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