Васса Филиппова
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Филипп Лазарев
Мать: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Антонов
Отец ребёнка: Антон Савельев
Бракосочетание
29.10.1742
Муж: Антон Савельев
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Матрена Антонова
Отец ребёнка: Антон Савельев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Антон Савельев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Яким Антонов
Отец ребёнка: Антон Савельев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Антонова
Отец ребёнка: Антон Савельев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Антонова
Отец ребёнка: Антон Савельев
Смерть
1789