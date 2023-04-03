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Васса Филиппова

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Филипп Лазарев

Мать: Матрена Семенова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Антонов

Отец ребёнка: Антон Савельев

Бракосочетание
29.10.1742

Муж: Антон Савельев

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Матрена Антонова

Отец ребёнка: Антон Савельев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Антон Савельев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Яким Антонов

Отец ребёнка: Антон Савельев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Антонова

Отец ребёнка: Антон Савельев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антон Савельев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789

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