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Пигина Мария Павловна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пигин Павел

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Полетаев Николай Борисович

Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1939

Сын: Полетаев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Павел Борисович

Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Борис Борисович

Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева Галина Борисовна

Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич

Смерть
1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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