Пигина Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Пигин Павел
Рождение ребёнка
1937
Сын: Полетаев Николай Борисович
Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1939
Сын: Полетаев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева Галина Борисовна
Отец ребёнка: Полетаев Борис Николаевич
Смерть
1969