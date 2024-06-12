Усов Козьма
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: (Усова) Анастасия Косьмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.
Дочь: Усова Елисавета Косьмина
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 242 актовая запись №30 https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/242?center=1213+1867