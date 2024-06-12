Усов Козьма До 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Козьма

Место рождения

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Зиновия Херониемова

Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: (Усова) Анастасия Косьмина

Мать ребёнка: не указана

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.

Дочь: Усова Елисавета Косьмина

Мать ребёнка: не указана

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 242 актовая запись №30 https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/242?center=1213+1867

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