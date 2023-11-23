Белов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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