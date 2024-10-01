Лихачёв Галактион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Галактион Иванович

Лихачёв Галактион Иванович

Место рождения

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Между 1740 и 1741

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1741

Отец: Лихачёв Иван Кириллович

Мать: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Дочь: Шайдурова (Лихачёва) Евдокия Галактионовна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Дочь: (Лихачёва) Минодора Галактионовна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: (Лихачёва) Феодосия Галактионовна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Лихачёв Ермолай Галактионович

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Смерть
1797

Мы используем куки для улучшения работы сайта.