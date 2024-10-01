Лихачёв Галактион Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1740 и 1741
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1741
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770
Дочь: Шайдурова (Лихачёва) Евдокия Галактионовна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Дочь: (Лихачёва) Минодора Галактионовна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: (Лихачёва) Феодосия Галактионовна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Лихачёв Ермолай Галактионович
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Никитична