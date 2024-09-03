Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: (Пичкалев) Федосья Евдокимова
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1903
Сын: Пичкалев Максим Евдокимов
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1910
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Пичкалев Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: (Пичкалев) Александра Евдокимова
Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов
Смерть
Неизвестно