Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Лехтина) Устинья Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: (Пичкалев) Федосья Евдокимова

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
05.08.1903

Сын: Пичкалев Максим Евдокимов

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
06.08.1910

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Пичкалев Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: (Пичкалев) Александра Евдокимова

Отец ребёнка: Пичкалев Евдоким Иванов

Смерть
Неизвестно

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