Виноградов Эраст Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Эраст Петров

Виноградов Эраст Петров

Место рождения

село Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Виноградов Эраст Петрович (1782 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Петра Петровича. Служил пономарем в том же селе1 . Жена его Прасковья Афанасьевна (1780 -?... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Бракосочетание
10.?.1798

Жена: Прасковья Афанасьева

Супруг(-а): Ераст Петрович Виноградов
Рождение ребёнка
1799

Сын: Виноградов Александр Эрастов

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Смирнова (Виноградова) Татьяна Ерастовна

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
16.04.1810

Сын: Виноградов Егор Ерастович

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 08.08.1811

Сын: Неизвестно Андрей Ерастович

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
25.11.1813

Сын: Неизвестно Николай Ерастович

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
07.12.1815

Сын: Неизвестно Павел Ерастович

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.