Виноградов Эраст Петров
Место рождениясело Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Виноградов Эраст Петрович (1782 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Петра Петровича. Служил пономарем в том же селе1 . Жена его Прасковья Афанасьевна (1780 -?... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Бракосочетание
10.?.1798
Жена: Прасковья Афанасьева
Супруг(-а): Ераст Петрович Виноградов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Виноградов Александр Эрастов
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Смирнова (Виноградова) Татьяна Ерастовна
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
16.04.1810
Сын: Виноградов Егор Ерастович
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 08.08.1811
Сын: Неизвестно Андрей Ерастович
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
25.11.1813
Сын: Неизвестно Николай Ерастович
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
07.12.1815
Сын: Неизвестно Павел Ерастович
Мать ребёнка: Прасковья Афанасьева
Смерть
Неизвестно