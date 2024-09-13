Широкова Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Захар Егоров
Рождение ребёнка
31.05.1875 ст.
Дочь: Широкова Акулина Захарова
Отец ребёнка: Широков Захар Егоров
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Дочь: Широкова Елена Захарова
Отец ребёнка: Широков Захар Егоров
фонд №173, опись №16, дело №478, стр. 13
Смерть
Неизвестно