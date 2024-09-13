Широкова Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Захар Егоров

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1875 ст.

Дочь: Широкова Акулина Захарова

Отец ребёнка: Широков Захар Егоров

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Дочь: Широкова Елена Захарова

Отец ребёнка: Широков Захар Егоров

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №478, стр. 13
Смерть
Неизвестно

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