Осипьян Артур Айрапетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1927
Дата смерти19.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1994