Осипьян Артур Айрапетович 09.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипьян Артур Айрапетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1927

Дата смерти

19.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна

Смерть
19.02.1994

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