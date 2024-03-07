Микушин Калистрат Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микушин Калистрат Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Микушина Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Микушина Евдокия Ипатовна

Алтайский край Баевский район деревня Новинка
Рождение ребёнка
1953

Сын: Микушин Николай Каллистратович

Мать ребёнка: Микушина Евдокия Ипатовна

Алтайский край Баевский район деревня Новинка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микушина Евдокия Ипатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушин Михаил Калистратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
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