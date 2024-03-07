Микушин Калистрат Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Микушина Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Микушина Евдокия Ипатовна
Алтайский край Баевский район деревня Новинка
Рождение ребёнка
1953
Сын: Микушин Николай Каллистратович
Мать ребёнка: Микушина Евдокия Ипатовна
Алтайский край Баевский район деревня Новинка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макушин Михаил Калистратович
Смерть
1968