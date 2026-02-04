Ташкова (Кубасова) Анна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ташкова (Кубасова) Анна Константиновна

Автор
АТ
Ташков А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Кубасов Константин ПолуэктовичНеизвестно г.р.
Отец
Кубасова (Шведова) Елена АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ташков Виктор Александрович15.12.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубасова (Шведова) Елена Александровна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1927

Сын: Ташков Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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