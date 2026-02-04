Ташкова (Кубасова) Анна Константиновна
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКубасов Константин ПолуэктовичНеизвестно г.р.
ОтецКубасова (Шведова) Елена АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ташков Виктор Александрович15.12.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубасова (Шведова) Елена Александровна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1927
Сын: Ташков Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно