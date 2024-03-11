Ghukasyan Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ghukasyan Nikolai

Место рождения

Ashtarak, Bazmaghbyur

Дата рождения

1930

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16

Дочь: Ghukasyan Hasmik

Мать ребёнка: Hakobyan Julia (Jenia)

Рождение
1930

Отец: Barseghyan Gegham

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1965

Сын: Ghukasyan Vahagn

Мать ребёнка: Hakobyan Julia (Jenia)

Развод
Около 1977

Жена: Hakobyan Julia (Jenia)

Смерть
1990

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