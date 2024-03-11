Ghukasyan Nikolai
Место рожденияAshtarak, Bazmaghbyur
Дата рождения1930
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16
Дочь: Ghukasyan Hasmik
Мать ребёнка: Hakobyan Julia (Jenia)
Рождение
1930
Отец: Barseghyan Gegham
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1965
Сын: Ghukasyan Vahagn
Мать ребёнка: Hakobyan Julia (Jenia)
Развод
Около 1977
Жена: Hakobyan Julia (Jenia)
Смерть
1990