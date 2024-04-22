Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.09.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1860 ст.

Отец: Алексей Владимиров (Ич)

Мать: Елена Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.06.1878

Муж: Леонов Илья Николаевич

поручители дер Дьякова кр Василий Андреев(ич) и дер Давыдова кр Василий Игнатьев(ич) по невесте дер Бойкова кр Андрей Алексеев и кр сын Семен Петров(ич)
Рождение ребёнка
13.01.1880 ст.

Сын: Леонов Петр Ильич

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1882 ст.

Дочь: Чурилина Елена Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1887 ст.

Сын: Леонов Арсений Ильич

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1889

Дочь: Федосья Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1893

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1897 ст.

Сын: Леонов Василий Ильич

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.

Дочь: Агапия Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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