Леонова Евфимия (Афимья) Алексеева (Вна)
Место рождения
Дата рождения16.09.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
16.09.1860 ст.
Отец: Алексей Владимиров (Ич)
Мать: Елена Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.06.1878
поручители дер Дьякова кр Василий Андреев(ич) и дер Давыдова кр Василий Игнатьев(ич) по невесте дер Бойкова кр Андрей Алексеев и кр сын Семен Петров(ич)
Рождение ребёнка
13.01.1880 ст.
Сын: Леонов Петр Ильич
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1882 ст.
Дочь: Чурилина Елена Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1887 ст.
Сын: Леонов Арсений Ильич
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1889
Дочь: Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.1893
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1897 ст.
Сын: Леонов Василий Ильич
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.
Дочь: Агапия Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Леонов Илья Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно