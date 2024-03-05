Баранов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Васильевич
Мать ребёнка: Баранова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Любовь
Смерть
Неизвестно