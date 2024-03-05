Баранов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Между 1871 и 1873 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Мать: Баранова Дарья Ананиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Васильевич

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Любовь

Смерть
Неизвестно
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