Типцова (Ежихина) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Ежихин Михаил Архипович
Мать: Ежихина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Типцова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Типцов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Типцов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Типцов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типцов Алексей
Смерть
Неизвестно