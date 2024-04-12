Типцова (Ежихина) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типцова (Ежихина) Любовь Михайловна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Ежихин Михаил Архипович

Мать: Ежихина Елена Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Типцова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Типцов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Типцов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Типцов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типцов Алексей

Смерть
Неизвестно
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