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Мезрин Венедикт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мезрин Иван Артемьевич

Мать: Мезрина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Ирина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мезрин Данил

Мать ребёнка: Мезрина Ирина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мезрин Авдей Венедиктович

Мать ребёнка: Мезрина Ирина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мезрина Зиновия Венедиктовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Мезрин Прокопий Венекдиктович

Мать ребёнка: Мезрина Ирина

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мезрин Василий Венедиктович

Мать ребёнка: Мезрина Ирина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мезрин Проня

Мать ребёнка: Мезрина Ирина

Смерть
Неизвестно

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