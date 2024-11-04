Мезрин Венедикт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Мезрин Иван Артемьевич
Мать: Мезрина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Ирина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мезрин Данил
Мать ребёнка: Мезрина Ирина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мезрин Авдей Венедиктович
Мать ребёнка: Мезрина Ирина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мезрина Зиновия Венедиктовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мезрин Прокопий Венекдиктович
Мать ребёнка: Мезрина Ирина
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мезрин Василий Венедиктович
Мать ребёнка: Мезрина Ирина
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мезрин Проня
Мать ребёнка: Мезрина Ирина
Смерть
Неизвестно